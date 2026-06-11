Tennis: si ritira Mboko, niente doppio per Serena Williams e Queen's finito

11 Giu 2026 - 13:45
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Dopo la vittoria all'esordio, è già finito il torneo di doppio al torneo del Queen's per Victoria Mboko e Serena Williams. La canadese, caduta nel match singolare contro Karolina Pliskova, si era ritirata per un problema al ginocchio destro, e ha annunciato che non potrà scendere in campo al fianco della campionessa americana per i quarti di finale del torneo sull'erba londinese. Al primo evento ufficiale dopo quasi quattro anni (US Open 2022), Williams aveva scelto Mboko come partner dando un'ottima impressione contro le n.3 del seeding Erin Routliffe e Nicole Melichar-Martinez. Ora, però, Williams e Mboko non potranno sfidare Laura Siegemund e Leylah Fernandez, con delusione per i tanti tifosi accorsi proprio per il rientro nel massimo circuito della statunitense, che comunque sarà al via nel torneo di doppio anche nel WTA 500 di Berlino, in coppia con la ceca Karolina Muchova. 

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