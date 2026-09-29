Nba, Doncic "impaziente" di prendersi i Lakers senza LeBron James

29 Set 2026 - 10:53
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Il leader dei Lakers, Luka Doncic, ha detto di essere 'impaziente di prendersi' la squadra dopo la partenza di LeBron James per Philadelphia. "È una nuova sfida, ovviamente. Ma sono stato spesso in questa situazione da quando ero giovane, quindi non è una novità. Mi sento bene. Sono impaziente e pronto", ha detto il 27enne sloveno. Doncic non gioca in Nba dall'infortunio ad inizio aprile contro i Thunder. Arrivato in California nel febbraio 2025, dopo una lunga permanenza a Dallas, Doncic dovrà gestire l'eredità di LeBron James che ha vinto il titolo nel 2020. Lo sloveno ha avuto una media di 33 punti a partita la scorsa stagione prima di infortunarsi. La prossima stagione Doncic potrà contare sul tiratore Austin Reaves e su una manciata di nuovi arrivati, tra cui il pivot Walker Kessler, arrivato dagli Utah Jazz. "È un'aggiunta fantastica per noi. Lui protegge il cerchio, certo, ma ha anche fatto enormi progressi offensivamente. Ci aiuterà molto", assicura. Il 21 ottobre i Lakers inizieranno la stagione contro i Golden State Warrior.

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