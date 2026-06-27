Tennis, Sabalenka: "Concentrata solo su di me, impaziente di rivedere Serena Williams"

"A questo punto della mia carriera non mi concentro più sulla classifica. Penso di aver imparato, nel corso degli anni, che nel momento in cui inizi a fissarti sul ranking, le cose ti sfuggono di mano. Io mi concentro solo su me stessa. Qualunque cosa faccia lei (Elena Rybakina, ndr) qui, è la sua vita, è la sua storia. Io penso alla mia, alla mia storia. Spero semplicemente che, alla fine di questo torneo, io possa continuare a essere al vertice".
Così Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, parlando durante il media day in vista dell'esordio a Wimbledon. Tra i temi toccati c'è anche inevitabilmente il ritorno in campo in singolare di Serena Williams. "Non so fin dove potrà arrivare - ha dichiarato Sabalenka in merito al piazzamento finale dell'americana - Sono davvero entusiasta di vederla giocare. È incredibile. Ho sentito che ha detto di volerlo fare affinché le sue figlie possano vederla giocare. Per loro è una cosa davvero emozionante. Quello che sta facendo è straordinario. E poi stiamo parlando di Serena Williams: tutti ne parlano. Sta attirando ancora più attenzione sul tennis, ed è un bene per questo sport. Sono davvero impaziente di vederla giocare".
La tennista bielorussa ha toccato poi il tema del montepremi. "È un ottimo inizio che abbiano aumentato il montepremi. È davvero un ottimo inizio - ha confessato - Se guardiamo agli ultimi dieci anni e confrontiamo il montepremi con quello del 2016, in realtà siamo più o meno allo stesso livello, perché nel frattempo era diminuito ma è un ottimo punto di partenza. Spero davvero che finalmente riusciremo a sederci attorno a un tavolo e a risolvere la questione, arrivando a una conclusione che soddisfi tutti. Spero anche che non ci sia mai più bisogno di affrontare di nuovo questo tema".
Sconfitta nei quarti di finale a Parigi, la numero uno del mondo aveva prima dichiarato di volersi chiudere in una stanza per "poter sfogarmi e rompere tutto quanto", salvo poi ravvedersi e affidarsi a uno psicologo nella speranza di volersi lasciare alle spalle quel risultato senza che nessuna ombra venisse in futuro a farle visita. Una scelta che lei stessa ha rivendicato come giusta.
"Credo che si tratti soprattutto dell'aspetto mentale del gioco. Quando ho iniziato a lavorare con una psicologa, ne avevamo parlato con il mio team e sapevamo che, prima o poi, sarei tornata da lei. E così è stato - ha raccontato la bielorussa - L'ho ricontattata. Non volevo cercare un'altra persona, perché con qualcuno di nuovo devi ripercorrere tutta la tua storia, raccontare tutto da capo e fare in modo che quella persona ti conosca e ti capisca a fondo. Sono tornata da una persona che mi conosce davvero molto bene. Per ora abbiamo ripreso a lavorare insieme. Sento semplicemente il bisogno di avere qualcuno con cui sfogare tutti i miei pensieri, per fare un po' di chiarezza nella mia mente prima di un grande torneo".