Tennis, Sabalenka: "Concentrata solo su di me, impaziente di rivedere Serena Williams"

Così Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, parlando durante il media day in vista dell'esordio a Wimbledon. Tra i temi toccati c'è anche inevitabilmente il ritorno in campo in singolare di Serena Williams. "Non so fin dove potrà arrivare - ha dichiarato Sabalenka in merito al piazzamento finale dell'americana - Sono davvero entusiasta di vederla giocare. È incredibile. Ho sentito che ha detto di volerlo fare affinché le sue figlie possano vederla giocare. Per loro è una cosa davvero emozionante. Quello che sta facendo è straordinario. E poi stiamo parlando di Serena Williams: tutti ne parlano. Sta attirando ancora più attenzione sul tennis, ed è un bene per questo sport. Sono davvero impaziente di vederla giocare".