Tennis, Musetti si separa da coach Perlas: "Grazie di cuore per il lavoro svolto insieme"

Dopo appena sei mesi le strade di Lorenzo Musetti e José Perlas si separano. In una nota pubblicata sul proprio profilo Instagram, il tennista azzurro ha dichiarato: "Ci tengo a comunicare che ho deciso di concludere la collaborazione col mio tennis coach Jose Perlas. Nonostante le nostre strade si dividano, voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto insieme. Ora mi concentrerò sulle prossime sfide con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta". Per ora, non è previsto l'arrivo di un nuovo supercoach: al fianco di Musetti resterà Simone Tartarini.