Tennis, Giorgio Armani Classic: sconfitti Cobolli e Darderi

Sabato ultima giornata di sfide al "Giorgio Armani Tennis Classic", prestigiosa esibizione sull'erba che si disputa sui campi dell'Hurlingham Club di Londra. Un'occasione per rifinire la preparazione sui prati in vista di Wimbledon, terzo Slam dell'anno che scatta lunedì. Nel primo match di giornata Cobolli cede 6-4, 4-6, 12-10 contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Il neo top ten italiano, che l'anno scorso ha raggiunto il suo primo quarto di finale Slam proprio a Wimbledon e che poche settimane fa ha giocato la prima finale in un Major al Roland Garros, ha giocato comunque un buonissimo match. A seguire Luciano Darderi ha perso contro il greco Stefanos Tsitsipas per 6-7 (4) 6-3 10-8.