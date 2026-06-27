F1, Vasseur: "Pole con bandiera gialla è strano, ma Ferrari in crescita"

27 Giu 2026 - 17:34
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"E' strano fare una pole position in regime di bandiera gialla. Si può discutere se si stato giusto metterne una sola, visto che hanno fatti uscire una medical car. E' chiaro che devi ridurre la velocità, il controllo ha deciso che non ci saranno ulteriori azioni ed è andata così". Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur commenta la pole position discussa di George Russell nel Gran Premio di Austria. "Io penso ci voleva una doppia gialla quando c'è una macchina a muro. Ma non voglio pensare alle polemiche, ma concentrarmi sulla gara. Certo è vero che la moneta gira sempre dalla parte della Mercedes", ha aggiunto a Sky. Parlando della Ferrari, invece, Vasseur ha dichiarato: "Abbiamo avuto un venerdì difficile, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro per recuperare. Abbiamo fatto dei passi in avanti. In gara farà ancora più caldo e avremo bisogno di avere tanta aria pulita e pista sgombra per far funzionare le gomme. Sarà una dura battaglia".

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