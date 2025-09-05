Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Sabalenka-Anisimova finale degli Us Open

05 Set 2025 - 08:00
© Getty Images

© Getty Images

Sarà tra la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Amanda Anisimova la finale degli Us Open 2025. La Sabalenka ha battuto nuovamente Jessica Pegula nel remake della finale dello scorso anno. Tre finali consecutive allo US Open non si vedevano dal 2012-14 con Serena Williams. E soprattutto 6 finali consecutive negli Slam giocati sul cemento appartengono - dal 1988 a oggi - solo a due leggende del gioco: Steffi Graff e Martina Hingis. Nell'ultimo atto di sabato troverà Amanda Anisimova, che supera Osaka in rimonta per 6-7 7-6 6-3. L'americana proverà a fare lo scherzetto alla numero uno al mondo: quell'Anisimova che eliminava proprio a Wimbledon la bielorussa prima di arrendersi a quell'incredibile finale vinta da Iga Swiatek per 6-0 6-0. Un'Anisimova da applausi, capace evidentemente di cancellare un match che sarebbe potuto essere un trauma per tante; e che invece 57 giorni dopo quel 12 luglio 2025 la vede raggiungere la sua seconda finale Slam consecutiva.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

I più visti di Altri Sport

MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:38
Trump assisterà alla finale degli Us Open
08:00
Tennis, Sabalenka-Anisimova finale degli Us Open
23:23
Vuelta: Ayuso vince 12/a tappa, Vingegaard resta in rosso
23:11
F1, Verstappen: "Io in Ferrari? Mai dire mai, ma... non so per quanto correrò"
22:36
Tanti vip attesi a Monza per il Gp d'Italia