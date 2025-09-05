Tennis, Sabalenka-Anisimova finale degli Us Open

Sarà tra la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Amanda Anisimova la finale degli Us Open 2025. La Sabalenka ha battuto nuovamente Jessica Pegula nel remake della finale dello scorso anno. Tre finali consecutive allo US Open non si vedevano dal 2012-14 con Serena Williams. E soprattutto 6 finali consecutive negli Slam giocati sul cemento appartengono - dal 1988 a oggi - solo a due leggende del gioco: Steffi Graff e Martina Hingis. Nell'ultimo atto di sabato troverà Amanda Anisimova, che supera Osaka in rimonta per 6-7 7-6 6-3. L'americana proverà a fare lo scherzetto alla numero uno al mondo: quell'Anisimova che eliminava proprio a Wimbledon la bielorussa prima di arrendersi a quell'incredibile finale vinta da Iga Swiatek per 6-0 6-0. Un'Anisimova da applausi, capace evidentemente di cancellare un match che sarebbe potuto essere un trauma per tante; e che invece 57 giorni dopo quel 12 luglio 2025 la vede raggiungere la sua seconda finale Slam consecutiva.