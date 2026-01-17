Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Australian Open, Djokovic: "Sto bene, non disdegno le mie chance"

17 Gen 2026 - 11:56

"Ho avuto un piccolo problema che mi ha impedito di giocare ad Adelaide, ma qui sta andando tutto bene. So che quando sto bene in una giornata qualsiasi potrei battere chiunque, altrimenti non sarei qui, sento ancora la spinta. Vedo bene come Sinner e Alcaraz stiano giocando a un altro livello rispetto a tutti gli altri, ma a non disdegno le mie chance, in nessun torneo, specialmente qui". Sono le parole di Novak Djokovic, che si presenta per la 21/a volta al via dell'Open d'Australia, che ha vinto dieci volte. "E' stato un lungo viaggio, anche ricco di successi: è lo Slam dove ho vinto di più e ho sempre adorato giocare qui" ha detto ancora il campione serbo, che non pensa al record del 25/o slam. "Si è parlato molto di questo ma io cerco di concentrarmi più su quel che ho vinto non su quel che potrei ancora conquistare. Spero arrivi ma 24 non è un brutto numero e poi voglio anche liberarmi di un po' di inutile pressione, un approccio alla 'ora o mai più' non credo sia necessario né mi aiuterebbe a giocare al meglio". Tornando alla possibile sfida ai due favoriti, Dkokovic ammette che "per competere con loro in sede Slam mi manca un po' di benzina nelle gambe, a essere sincero. Ma sto dando il massimo, così come fatto nel 2025, dove credo di aver dato loro del filo da torcere nella loro corsa verso quei titoli. Ora la mia priorità è prendermi cura del mio fisico e giocare ogni match come fosse una finale, ma è anche mettermi in una buona posizione, non sciupare inutili energie e sperare di arrivare il più in là possibile così da avere un'altra chance per poterli sfidare", ha detto.

Ultimi video

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:38
Sci, Paris: "Pensavo di iniziare meglio il 2026, fuori dal podio per un pelo"
14:38
Sci, Franzoni: "Weekend fenomenale, non ho parole"
11:56
Australian Open, Djokovic: "Sto bene, non disdegno le mie chance"
10:41
Tennis, Australian Open: Sinner e Musetti debuttano martedì
09:27
Non c'è pace per Berrettini, si ritira dall'Australian Open: "Mi dispiace"