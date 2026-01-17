Australian Open, Djokovic: "Sto bene, non disdegno le mie chance"

"Ho avuto un piccolo problema che mi ha impedito di giocare ad Adelaide, ma qui sta andando tutto bene. So che quando sto bene in una giornata qualsiasi potrei battere chiunque, altrimenti non sarei qui, sento ancora la spinta. Vedo bene come Sinner e Alcaraz stiano giocando a un altro livello rispetto a tutti gli altri, ma a non disdegno le mie chance, in nessun torneo, specialmente qui". Sono le parole di Novak Djokovic, che si presenta per la 21/a volta al via dell'Open d'Australia, che ha vinto dieci volte. "E' stato un lungo viaggio, anche ricco di successi: è lo Slam dove ho vinto di più e ho sempre adorato giocare qui" ha detto ancora il campione serbo, che non pensa al record del 25/o slam. "Si è parlato molto di questo ma io cerco di concentrarmi più su quel che ho vinto non su quel che potrei ancora conquistare. Spero arrivi ma 24 non è un brutto numero e poi voglio anche liberarmi di un po' di inutile pressione, un approccio alla 'ora o mai più' non credo sia necessario né mi aiuterebbe a giocare al meglio". Tornando alla possibile sfida ai due favoriti, Dkokovic ammette che "per competere con loro in sede Slam mi manca un po' di benzina nelle gambe, a essere sincero. Ma sto dando il massimo, così come fatto nel 2025, dove credo di aver dato loro del filo da torcere nella loro corsa verso quei titoli. Ora la mia priorità è prendermi cura del mio fisico e giocare ogni match come fosse una finale, ma è anche mettermi in una buona posizione, non sciupare inutili energie e sperare di arrivare il più in là possibile così da avere un'altra chance per poterli sfidare", ha detto.