Sci, Franzoni: "Weekend fenomenale, non ho parole"

"In partenza ero abbastanza teso. Vedere questa parete di gente davanti a me, sotto dicevano il mio nome, aver fatto primo nelle prove e ieri...ma mi sono detto 'guarda stai facendo uno sport bellissimo davanti a un sacco di gente'. E' stato un weekend fenomenale, non ho parole, fare il primo podio in discesa qui...". Lo ha detto Giovanni Franzoni ai microfoni Rai Sport dopo il terzo posto raccolto nella discesa libera di Wengen. "Questo giro sono stato anche fortunato, ho fatto podio per pochissimo - ha aggiunto l'azzurro - Però sono felicissimo, adesso sto trainando anche io gli altri un pochino e di questo sono fiero".