Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci, Franzoni: "Weekend fenomenale, non ho parole"

17 Gen 2026 - 14:38

"In partenza ero abbastanza teso. Vedere questa parete di gente davanti a me, sotto dicevano il mio nome, aver fatto primo nelle prove e ieri...ma mi sono detto 'guarda stai facendo uno sport bellissimo davanti a un sacco di gente'. E' stato un weekend fenomenale, non ho parole, fare il primo podio in discesa qui...". Lo ha detto Giovanni Franzoni ai microfoni Rai Sport dopo il terzo posto raccolto nella discesa libera di Wengen. "Questo giro sono stato anche fortunato, ho fatto podio per pochissimo - ha aggiunto l'azzurro - Però sono felicissimo, adesso sto trainando anche io gli altri un pochino e di questo sono fiero". 

Ultimi video

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:38
Sci, Paris: "Pensavo di iniziare meglio il 2026, fuori dal podio per un pelo"
14:38
Sci, Franzoni: "Weekend fenomenale, non ho parole"
11:56
Australian Open, Djokovic: "Sto bene, non disdegno le mie chance"
10:41
Tennis, Australian Open: Sinner e Musetti debuttano martedì
09:27
Non c'è pace per Berrettini, si ritira dall'Australian Open: "Mi dispiace"