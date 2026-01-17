Tennis, Australian Open: Sinner e Musetti debuttano martedì

© Getty Images
Gli organizzatori dell'Australian Open hanno pubblicato anche l'ordine di gioco della seconda giornata del torneo. Dopo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, in campo nei primi match in programma rispettivamente sulla John Cain Arena e sulla Rod Laver Arena, lunedì saranno in campo Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli, unico italiano ad aver superato le qualificazioni. Avrebbe dovuto giocare anche Matteo Berrettini, che però si è cancellato dal tabellone dopo aver annullato la conferenza stampa nel Media Day. Dunque, martedì saranno in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, che ha festeggiato il secondo titolo in carriera a Hobart.
Il primo italiano in campo nella notte tra domenica e lunedì sarà Matteo Arnaldi, che giocherà il secondo match dall'una sulla Kia Arena Matteo Arnaldi contro Andrey Rublev, testa di serie numero 13. Maestrelli chiude il programma sul Campo 14. Il suo match contro il francese Terence Atmane è il quarto dall'1 della notte, dunque si giocherà nelle prime ore del mattino di lunedì in Italia. L'ultimo a scendere in campo, in ordine di tempo, sarà Bellucci che scenderà in campo nel secondo e ultimo match della sessione serale sulla Margaret Court Arena contro Casper Ruud, n.12 del tabellone, dopo Vekic-Mirra Andreeva che inizerà alle 9 del mattino italiano di lunedì.