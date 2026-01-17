Tennis, Australian Open: Sinner e Musetti debuttano martedì

Gli organizzatori dell'Australian Open hanno pubblicato anche l'ordine di gioco della seconda giornata del torneo. Dopo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, in campo nei primi match in programma rispettivamente sulla John Cain Arena e sulla Rod Laver Arena, lunedì saranno in campo Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli, unico italiano ad aver superato le qualificazioni. Avrebbe dovuto giocare anche Matteo Berrettini, che però si è cancellato dal tabellone dopo aver annullato la conferenza stampa nel Media Day. Dunque, martedì saranno in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, che ha festeggiato il secondo titolo in carriera a Hobart.