Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Australian Open: Sinner e Musetti debuttano martedì

17 Gen 2026 - 10:41
© Getty Images

© Getty Images

Gli organizzatori dell'Australian Open hanno pubblicato anche l'ordine di gioco della seconda giornata del torneo. Dopo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, in campo nei primi match in programma rispettivamente sulla John Cain Arena e sulla Rod Laver Arena, lunedì saranno in campo Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli, unico italiano ad aver superato le qualificazioni. Avrebbe dovuto giocare anche Matteo Berrettini, che però si è cancellato dal tabellone dopo aver annullato la conferenza stampa nel Media Day. Dunque, martedì saranno in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, che ha festeggiato il secondo titolo in carriera a Hobart.

Il primo italiano in campo nella notte tra domenica e lunedì sarà Matteo Arnaldi, che giocherà il secondo match dall'una sulla Kia Arena Matteo Arnaldi contro Andrey Rublev, testa di serie numero 13. Maestrelli chiude il programma sul Campo 14. Il suo match contro il francese Terence Atmane è il quarto dall'1 della notte, dunque si giocherà nelle prime ore del mattino di lunedì in Italia. L'ultimo a scendere in campo, in ordine di tempo, sarà Bellucci che scenderà in campo nel secondo e ultimo match della sessione serale sulla Margaret Court Arena contro Casper Ruud, n.12 del tabellone, dopo Vekic-Mirra Andreeva che inizerà alle 9 del mattino italiano di lunedì. 

Ultimi video

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:41
Tennis, Australian Open: Sinner e Musetti debuttano martedì
09:27
Non c'è pace per Berrettini, si ritira dall'Australian Open: "Mi dispiace"
09:18
Tennis: Cocciaretto conquista torneo Wta Hobart, Jovic ko in finale
20:05
Agli Europei di pallamano la Nazionale italiana perde la prima con l'Islanda
19:27
Basket, Lba su caso Trapani: "Confermato mandato a tutelare immagine Serie A"