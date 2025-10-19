Logo SportMediaset

Tennis, Garbin: "Paolini alle Wta Finals è traguardo meritatissimo"

19 Ott 2025 - 17:12

La seconda qualificazione consecutiva di Jasmine Paolini alle WTA Finals, che come nel 2024 giocherà in singolare e in doppio con Sara Errani, "è un traguardo straordinario, un risultato che, secondo me, ci deve rendere davvero orgogliosi perché passa dal lavoro, dalla dedizione, dalla passione che Jas ha nei confronti del nostro sport. Sicuramente un grazie enorme va a tutto il suo team che ha lavorato costantemente per raggiungere questo risultato". Lo ha detto a SuperTennis la capitana azzurra di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin. "Considero davvero questo obiettivo meritatissimo per la continuità che ha trovato Jazzy in tutte le superfici. È stata competitiva sempre, tutto l'anno e devo dire che ha fatto un finale di stagione straordinario. Lei è stata bravissima perché ha avuto una determinazione, una motivazione straordinaria che l'hanno premiata" ha aggiunto. Paolini, ha sottolineato a SuperTennis Garbin, "sta crescendo dal punto di vista di fiducia, di crescita personale e di quanto riesce a credere di più nella propria struttura di gioco proprio grazie ai risultati che ottiene. In realtà è un lavoro quotidiano che lei fa, dicevamo tanta determinazione e tanta passione che le permettono di allenarsi anche quando è stanca, di motivarsi anche quando le energie sono sempre meno. E come tutte le nostre ragazze in Billie Jean King Cup, rifiuta di arrendersi".

