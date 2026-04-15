Tennis: Roland Garros, nove italiani nel tabellone principale. Ci sono Sinner e Paolini

Sono nove i tennisti italiani ammessi al tabellone principale del Roland Garros maschile e femminile, il secondo Slam del 2026, in programma sulla terra rossa dell'impianto parigino dal 24 maggio al 7 giugno. In attesa delle wild card e delle qualificazioni, il torneo francese ha pubblicato la sua entry list, e gli azzurri che prenderanno parte al sorteggio principale grazie alla propria posizione in classifica sono Jannik Sinner (n.1 Atp), Lorenzo Musetti (9), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21), Lorenzo Sonego (66), Mattia Bellucci (79) e Matteo Berrettini (91). Nella lista delle iscritte per il singolare femminile Jasmine Paolini (8 WTA) ed Elisabetta Cocciaretto (41). Per il resto, nel tabellone maschile compaiono tutti i top 10 della classifica Atp, tra cui Novak Djokovic che insegue il suo 25/o successo Slam. Tra le donne, guida Coco Gauff, che lo scorso anno ha conquistato a Parigi il suo secondo Slam: l'americana è una delle quattro ex vincitrici presenti nella lista delle partecipanti insieme a Jelena Ostapenko (2017), Barbora Krejcikova (2021) e Iga Swiatek (2020, 2022-24). Nel tabellone ovviamente la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka.