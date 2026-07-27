Tennis: ranking Wta, Paolini stabile al n.5, guida sempre Sabalenka

Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dei '250' di Praga (cemento) ed Amburgo (terra). Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile sulla 15esima poltrona. La tennista toscana, che ha scelto di rinunciare a Washington e a Toronto per il problema al piede destro, tornerà in campo per il "1000" di Cincinnati (13-23 agosto). Fa due passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 71. Grazie alla semifinale nel 'Palermo Ladies Open' (WTA 125) ne fa invece due avanti Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, che risale al numero 118.