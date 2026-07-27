Tennis: ranking Wta, Paolini stabile al n.5, guida sempre Sabalenka

27 Lug 2026 - 11:09
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Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dei '250' di Praga (cemento) ed Amburgo (terra). Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile sulla 15esima poltrona. La tennista toscana, che ha scelto di rinunciare a Washington e a Toronto per il problema al piede destro, tornerà in campo per il "1000" di Cincinnati (13-23 agosto). Fa due passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 71. Grazie alla semifinale nel 'Palermo Ladies Open' (WTA 125) ne fa invece due avanti Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento, che risale al numero 118. 

Ancora immobile la top ten mondiale. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la novantatreesima settimana consecutiva (la 101esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 28enne di Minsk, che nell'ultimo paio di mesi non ha mostrato la stessa forma smagliante di inizio stagione, mantiene 494 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che conferma il "best ranking". Sul terzo gradino del podio c'è sempre la statunitense Jessica Pegula, che ribadisce il primato personale. Questa la top ten del ranking Wta di questa settimana: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 8.550 punti (0); 2. Ribakina, Elena (KAZ) 8.056 (0); 3. Pegula, Jessica (USA) 6.300 (0); 4. Gauff, Coco (USA) 5.649 (0); 5. Andreeva, Mirra (RUS) 5.293 (0); 6. Muchova, Karolina (CZE) 5.168 (0); 7. Noskova, Linda (CZE) 5.016 (0); 8. Swiatek, Iga (POL) 4.539 (0); 9. Anisimova, Amanda (USA) 4.353 (0); 10. Svitolina, Elina (UKR) 4.351

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