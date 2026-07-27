Scherma, Mondiali: Favaretto ed Errigo in semifinale fioretto, medaglia sicura

27 Lug 2026 - 11:42
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Due azzurre tra le migliori quattro del Mondiale, Martina Favaretto e Arianna Errigo conquistano l'accesso alle semifinali e assicurano all'Italia due medaglie nel fioretto femminile. Martina Favaretto domina il quarto di finale contro la canadese Nadia Hayes 15-3. Nel derby tutto azzurro, Arianna Errigo supera Anna Cristino e accede in semifinale. Si ferma invece nei quarti Martina Batini. In semifinale, Favaretto affronterà la giapponese Ueno mentre Errigo se la vedrà contro la ucraina Poloziuk. L'Italia avrà dunque due azzurre sul podio mondiale, ora si va a caccia della finale.

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