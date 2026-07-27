Volley: VNL maschile, azzurri al lavoro a Ningbo, i 14 per le Finals

È iniziato il conto alla rovescia per la Nazionale maschile, qualificata alle Finals di VNL 2026 in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo, in Cina. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, che hanno concluso una serie di allenamenti a Tokio in Giappone, e giunti da due giorni in Cina, oggi pomeriggio si alleneranno presso il Beilun Sport and Arts Centre. Domani 28 luglio, invece, sono in programma le consuete preliminary inquiry e la conferenza stampa (ore 9 locali) cui parteciperà per l'Italia Yuri Romanò. Gli azzurri, secondi classificati lo scorso anno sempre a Ninbo, scenderanno in campo nel proprio quarto di finale giovedì 30 luglio alle ore 9 italiane (diretta tv su DAZN e VBTV) contro gli Stati Uniti. La formazione vincitrice affronterà poi in semifinale la vincente dell'altro quarto di finale che vede opposti i padroni di casa della Cina al Giappone.