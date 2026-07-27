Tennis, Musetti pronto al rientro: "Ora sto bene, riposato mente e corpo"

27 Lug 2026 - 11:10
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Lorenzo Musetti Wimbledon © Getty Images

Lorenzo Musetti Wimbledon © Getty Images

"In questi due mesi ho potuto vivere di più la mia famiglia. Ho avuto l'opportunità di far riposare mente e corpo, perché ne avevo bisogno, e poi sono tornato allenarmi bene". È disteso il volto di Lorenzo Musetti quando rievoca il periodo che l'ha tenuto ai box, un infortunio al retto femorale che dopo gli Internazionali BNL d'Italia l'ha costretto a saltare, tra le altre cose, sia il Roland Garros che Wimbledon. Ora, però, è pronto a tornare sul campo, a Washington, per il 'Mubadala DC Open', torneo di categoria ATP 500. "Washington è una città che mi era già piaciuta l'anno scorso, anche se in campo non era andata bene, con la sconfitta al secondo turno - ha raccontato nell'intervista prima del torneo all'ATP riportata da Supertennis -. Sono motivato: tornare a fare quello che amo dopo uno stop molto lungo è una spinta in più per sognare magari anche di vincere il torneo". 

"Mi sono preso il mio tempo, e mi sono allenato bene. Farlo con l'attitudine giusta ti dà qualche garanzia in più performare bene, anche se so che la competizione è sempre diversa dall'allenamento, e mi è mancata molto", ha continuato il n.15 al mondo, testa di serie n.4 del torneo statunitense. All'esordio, è chiamato subito ad un derby che si preannuncia affascinante, contro Matteo Arnaldi. Tornando a parlare dei diversi acciacchi fisici vissuti in questo 2026, Musetti è stato chiaro: "Dopo il finale di stagione del 2025, in cui ho giocato moltissimo, forse il mio corpo aveva bisogno di più riposo. Quello che conta - ha concluso - è che ora ho recuperato bene, mi sono allenato bene e questo mi aiuterà a trovare le soluzioni giuste in partita. Spero di giocare un buon tennis in questo mese, e anche di completare la stagione senza ulteriori problemi".

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