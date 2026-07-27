Tennis, Musetti: "Pronto al rientro, ora sto bene, riposato mente e corpo"

"In questi due mesi ho potuto vivere di più la mia famiglia. Ho avuto l'opportunità di far riposare mente e corpo, perché ne avevo bisogno, e poi sono tornato allenarmi bene". È disteso il volto di Lorenzo Musetti quando rievoca il periodo che l'ha tenuto ai box, un infortunio al retto femorale che dopo gli Internazionali BNL d'Italia l'ha costretto a saltare, tra le altre cose, sia il Roland Garros che Wimbledon. Ora, però, è pronto a tornare sul campo, a Washington, per il 'Mubadala DC Open', torneo di categoria ATP 500. "Washington è una città che mi era già piaciuta l'anno scorso, anche se in campo non era andata bene, con la sconfitta al secondo turno - ha raccontato nell'intervista prima del torneo all'ATP riportata da Supertennis -. Sono motivato: tornare a fare quello che amo dopo uno stop molto lungo è una spinta in più per sognare magari anche di vincere il torneo". "Dopo il finale di stagione del 2025, in cui ho giocato moltissimo, forse il mio corpo aveva bisogno di più riposo. Quello che conta - ha concluso - è che ora ho recuperato bene, mi sono allenato bene e questo mi aiuterà a trovare le soluzioni giuste in partita. Spero di giocare un buon tennis in questo mese, e anche di completare la stagione senza ulteriori problemi".