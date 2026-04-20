Tennis, ranking Wta: Paolini scende al nono posto, Sabalenka resta al comando

20 Apr 2026 - 10:40

Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del "500" di Stoccarda, in Germania, e del "250" di Rouen, in Francia, entrambi sulla terra rossa indoor. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, però, non conferma i punti della semifinale sul "rosso" tedesco del 2025 e fa un passo indietro, scendendo in nona posizione. Alle sue spalle, stabile Elisabetta Cocciaretto, al numero 41. Risale cinque gradini, invece, Lucrezia Stefanini, ora al numero 143, così come Lisa Pigato, che firma un altro primato personale. La 22enne di Bergamo scavalca Nuria Brancaccio, ora al numero 153, sempre più o meno in zona "best" ma con una posizione in meno rispetto al ranking precedente. Fa ancora due passi indietro Lucia Bronzetti, uscita lo scorso fine ottobre dalla top cento ed ora al numero 166. Recupera invece nove posti Jessica Pieri, ora al numero 251. Alle sue spalle c'è la "scalatrice" della settimana in casa Italia, Tyra Caterina Grant, che grazie al successo nell'ITF da 30mila dollari di Santa Margherita di Pula dell'altra settimana guadagna in un colpo solo trentotto posizioni e risale al 262. Stabile Jennifer Ruggeri, al numero 266, mentre guadagna tre posti Dalila Spiteri, ora numero 270, che chiude la top-ten italiana. Questa settimana Paolini e Cocciaretto sono in tabellone a Madrid (dove nelle qualificazioni ci sono Stefanini, Brancaccio, Grant e Trevisan).

Solo uno scambio di poltrona da segnalare nella top ten mondiale. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la settantanovesima settimana consecutiva (l'87esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, regina del "Sunshine Double", mantiene 2.395 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, regina dell'Australian Open e campionessa a Stoccarda, seconda, che conferma il "best ranking". Sul terzo gradino del podio, è stabile la statunitense Coco Gauff. La 22enne di Delray Beach precede di soli 6 punti Iga Swiatek. La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale (aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive, le ultime 50 consecutive), è in quarta posizione davanti ad altre due statunitensi: Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, entrambe stabili rispetto al ranking precedente. Al settimo posto c'è l'ucraina Elina Svitolina che precede Mirra Andreeva: la 18enne russa, grazie alla semifinale di Stoccarda (stoppata da Rybakina) guadagna un'altra posizione scavalcando - anche se per soli 24 punti - Jasmine Paolini, che scende al nono posto. Stabile in decima posizione la canadese Victoria Mboko, che chiude l'élite mondiale.

Ultimi video

00:42
DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

01:02
cliff

Red Bull Cliff Diving: "444 Days" racconta il ritorno di Aidan Heslop

01:33
Il modello pallavolo

Il modello pallavolo

02:33
DICH PIROVANO SU COPPA DEL MONDO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Pirovano: "Sto realizzando solo adesso quello che ho fatto""

02:47
DICH FONTANA SU FUTURO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Il ritiro? No, devo valutare tante cose""

00:39
DICH FONTANA SU INTER - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Sarò a San Siro per Inter-Como, da nerazzurra ho buone sensazioni"

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

00:24
DICH FLORA TABANELLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Tabanelli: "Il bronzo olimpico è un punto di partenza"

00:21
DICH LAURA PIROVANO BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Pirovano: "Un onore vedere il mio nome tra le grandi"

00:35
DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

00:26
DICH SIMONE DEROMEDIS BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Deromedis: "Felice di far crescere lo ski cross"

00:35
DICH GIOVANNI FRANZONI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Franzoni: "Sto ancora realizzando quello che ho fatto"

00:42
DICH DOROTHEA WIERER BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Wierer: "Milano-Cortina e i mondiali di Anterselva i momenti più belli della mia carriera"

00:42
DICH MICHELA MOIOLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Moioli: "Una passeggiata mi ha fatto capire che avrei potuto conquistare una medaglia"

00:42
DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

EA7 World Legends Padel Tour: Toni-Ceccarelli sono i re di New York

DICH PIROVANO SU COPPA DEL MONDO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Pirovano: "Sto realizzando solo adesso quello che ho fatto""

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:40
Tennis, ranking Wta: Paolini scende al nono posto, Sabalenka resta al comando
08:51
Nba playoff: sorpresa Magic a Detroit, esordio ok per Celtics, Thunder e Spurs
22:03
Ciclismo: malore durante Granfondo Torino, morti due partecipanti
18:18
Evenepoel fa sua l'Amstel Gold Race, battuto Skjelmose in volata
15:32
Europei Judo, Pirelli oro nella categoria -100 kg. Bronzo per Asya Tavano