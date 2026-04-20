Tennis, ranking Wta: Paolini scende al nono posto, Sabalenka resta al comando
Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del "500" di Stoccarda, in Germania, e del "250" di Rouen, in Francia, entrambi sulla terra rossa indoor. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, però, non conferma i punti della semifinale sul "rosso" tedesco del 2025 e fa un passo indietro, scendendo in nona posizione. Alle sue spalle, stabile Elisabetta Cocciaretto, al numero 41. Risale cinque gradini, invece, Lucrezia Stefanini, ora al numero 143, così come Lisa Pigato, che firma un altro primato personale. La 22enne di Bergamo scavalca Nuria Brancaccio, ora al numero 153, sempre più o meno in zona "best" ma con una posizione in meno rispetto al ranking precedente. Fa ancora due passi indietro Lucia Bronzetti, uscita lo scorso fine ottobre dalla top cento ed ora al numero 166. Recupera invece nove posti Jessica Pieri, ora al numero 251. Alle sue spalle c'è la "scalatrice" della settimana in casa Italia, Tyra Caterina Grant, che grazie al successo nell'ITF da 30mila dollari di Santa Margherita di Pula dell'altra settimana guadagna in un colpo solo trentotto posizioni e risale al 262. Stabile Jennifer Ruggeri, al numero 266, mentre guadagna tre posti Dalila Spiteri, ora numero 270, che chiude la top-ten italiana. Questa settimana Paolini e Cocciaretto sono in tabellone a Madrid (dove nelle qualificazioni ci sono Stefanini, Brancaccio, Grant e Trevisan).
Solo uno scambio di poltrona da segnalare nella top ten mondiale. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la settantanovesima settimana consecutiva (l'87esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, regina del "Sunshine Double", mantiene 2.395 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, regina dell'Australian Open e campionessa a Stoccarda, seconda, che conferma il "best ranking". Sul terzo gradino del podio, è stabile la statunitense Coco Gauff. La 22enne di Delray Beach precede di soli 6 punti Iga Swiatek. La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale (aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive, le ultime 50 consecutive), è in quarta posizione davanti ad altre due statunitensi: Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, entrambe stabili rispetto al ranking precedente. Al settimo posto c'è l'ucraina Elina Svitolina che precede Mirra Andreeva: la 18enne russa, grazie alla semifinale di Stoccarda (stoppata da Rybakina) guadagna un'altra posizione scavalcando - anche se per soli 24 punti - Jasmine Paolini, che scende al nono posto. Stabile in decima posizione la canadese Victoria Mboko, che chiude l'élite mondiale.