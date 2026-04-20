Tennis, ranking Wta: Paolini scende al nono posto, Sabalenka resta al comando

Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del "500" di Stoccarda, in Germania, e del "250" di Rouen, in Francia, entrambi sulla terra rossa indoor. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, però, non conferma i punti della semifinale sul "rosso" tedesco del 2025 e fa un passo indietro, scendendo in nona posizione. Alle sue spalle, stabile Elisabetta Cocciaretto, al numero 41. Risale cinque gradini, invece, Lucrezia Stefanini, ora al numero 143, così come Lisa Pigato, che firma un altro primato personale. La 22enne di Bergamo scavalca Nuria Brancaccio, ora al numero 153, sempre più o meno in zona "best" ma con una posizione in meno rispetto al ranking precedente. Fa ancora due passi indietro Lucia Bronzetti, uscita lo scorso fine ottobre dalla top cento ed ora al numero 166. Recupera invece nove posti Jessica Pieri, ora al numero 251. Alle sue spalle c'è la "scalatrice" della settimana in casa Italia, Tyra Caterina Grant, che grazie al successo nell'ITF da 30mila dollari di Santa Margherita di Pula dell'altra settimana guadagna in un colpo solo trentotto posizioni e risale al 262. Stabile Jennifer Ruggeri, al numero 266, mentre guadagna tre posti Dalila Spiteri, ora numero 270, che chiude la top-ten italiana. Questa settimana Paolini e Cocciaretto sono in tabellone a Madrid (dove nelle qualificazioni ci sono Stefanini, Brancaccio, Grant e Trevisan).