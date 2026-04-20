Basket, cresce il Business Matching di Pallacanestro Varese

Il Business Matching di Pallacanestro Varese, l’ormai tradizionale appuntamento dedicato all’incontro con le aziende partner del club, si conferma quale formula di successo all’insegna del networking e del business development sotto il segno dei colori biancorossi.



Sono state 50 le realtà partner presenti (con un incremento del 20% rispetto al 2025) che giovedì 16 aprile hanno dato vita a una serie serrata di incontri one to one, ospitati negli spazi dell’Itelyum Arena.



L’edizione 2026 si è arricchita di una significativa novità prima del matching vero e proprio: il panel “Pallacanestro Varese come motore di crescita e sviluppo sportivo per il territorio”, pensato per offrire una lettura ampia del ruolo dello sport come piattaforma di sviluppo economico e sociale.



Con la moderazione di Michele Marocco, direttore di VareseSport, sono intervenuti come relatori Emiliano Briante, Partner TEHA – The European House Ambrosetti e Responsabile dell’Osservatorio Valore Sport, che ha portato dati e analisi sull’impatto e le potenzialità dello sport in Italia e nel contesto territoriale, e Luis Scola, Amministratore Delegato del Club, che ha condiviso il proprio punto di vista manageriale in termini di visione, progettualità e prospettive di sviluppo di Pallacanestro Varese, intesa quale società impegnata in un percorso di crescita strutturale, orientato all’internazionalizzazione e alla sostenibilità. In conclusione, è stata la volta dell’intervento di Alessandro Fusco di Oltre Consulting, agenzia che opera nel ruolo di Strategic Advisor di Pallacanestro Varese, che ha evidenziato il valore del club come piattaforma in grado di generare opportunità non solo sportive, ma anche relazionali e di crescita per partner e stakeholder.