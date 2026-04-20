Motociclismo, Aprilia vince con Cerutti la TT Rally Cup di Santiago di Compostela

JACOPO CERUTTI

“È stata una gara bella e divertente, sono molto contento. Siamo andati forte entrambi, sia io sia Thomas abbiamo fatto una bella gara. Partivamo spesso uno dietro l’altro e, quando ci raggiungevamo, riuscivamo a mantenere un buon ritmo insieme. La Tuareg Rally si conferma molto efficace in queste situazioni, affidabile e sempre performante; infatti, siamo riusciti a stare davanti ai nostri rivali, che guidano moto specialistiche”.