Motociclismo, Aprilia vince con Cerutti la TT Rally Cup di Santiago di Compostela
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Jacopo Cerutti e il Team Aprilia Tuareg Racing firmano una prestazione storica al TT Rally Cup a Santiago di Compostela in Spagna, prima gara in calendario del Campionato Europeo, conquistando non solo la vittoria nella classe M5, ma anche il successo nella classifica assoluta. Un risultato straordinario per il team che completa il dominio con la doppietta nella classifica assoluta e nella classe M5 grazie a Thomas Marini, con i due piloti sempre a podio in tutte le tappe e in tutte le classifiche.
A conclusione delle sei tappe, Jacopo Cerutti ha conquistato tre vittorie di classe (incluso il prologo) e due successi assoluti salendo sul podio in tutte le prove disputate, dimostrando un feeling eccezionale con la Tuareg Rally.
Grande prestazione anche di Thomas Marini che ha messo in mostra una velocità e una costanza sorprendenti. Marini ha chiuso secondo assoluto e secondo nella classe M5, conquistando la vittoria di classe in ben tre occasioni e due vittorie assolute.
Il bilancio finale per il Team Aprilia Tuareg Racing al termine della prima tappa del TT Rally Cup è estremamente positivo: la Tuareg Rally si conferma una moto vincente capace di offrire prestazioni elevate e grande affidabilità in ogni condizione. Il dominio in Spagna certifica la competitività della bicilindrica di Noale e il grande lavoro del Team Guareschi.
JACOPO CERUTTI
“È stata una gara bella e divertente, sono molto contento. Siamo andati forte entrambi, sia io sia Thomas abbiamo fatto una bella gara. Partivamo spesso uno dietro l’altro e, quando ci raggiungevamo, riuscivamo a mantenere un buon ritmo insieme. La Tuareg Rally si conferma molto efficace in queste situazioni, affidabile e sempre performante; infatti, siamo riusciti a stare davanti ai nostri rivali, che guidano moto specialistiche”.
THOMAS MARINI
“Questa prima gara del Campionato Europeo è andata molto bene. È stata una settimana lunga, anche a causa delle condizioni meteo non ideali, fortunatamente da metà settimana il tempo è migliorato e la guida è diventata più divertente. Siamo riusciti a stare davanti in tutte le giornate, sia io sia Jacopo. Il team ha lavorato molto bene. Il mio feeling con la moto continua a crescere, anche in condizioni difficili come queste”.