Red Bull Cliff Diving: "444 Days" racconta il ritorno di Aidan Heslop

La Red Bull Cliff Diving World Series è molto più di una competizione: è fatta di pause forzate, ripartenze e storie di ritorni. È proprio da qui che nasce “444 Days – The Long Way Back”, il documentario che racconta il percorso di Aidan Heslop, campione della stagione 2024, costretto a fermarsi per oltre un anno prima di tornare ai tuffi dalle grandi altezze.

In uscita il 16 aprile su Red Bull TV, il film accompagna lo spettatore dentro uno dei momenti più delicati della carriera del giovane atleta britannico, tra dolore, riabilitazione e la determinazione necessaria per tornare a competere ai massimi livelli, proprio alla vigilia di una nuova stagione che vedrà ancora una volta Polignano a Mare tra le tappe più attese del circuito (quest’anno in programma dal 25 al 27 settembre).