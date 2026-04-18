Red Bull Cliff Diving: "444 Days" racconta il ritorno di Aidan Heslop
A poche settimane dall'inizio della nuova World Series, un emozionante documentario segue il percorso di recupero del campione 2024 per oltre un anno lontano dalle gare
La Red Bull Cliff Diving World Series è molto più di una competizione: è fatta di pause forzate, ripartenze e storie di ritorni. È proprio da qui che nasce “444 Days – The Long Way Back”, il documentario che racconta il percorso di Aidan Heslop, campione della stagione 2024, costretto a fermarsi per oltre un anno prima di tornare ai tuffi dalle grandi altezze.
In uscita il 16 aprile su Red Bull TV, il film accompagna lo spettatore dentro uno dei momenti più delicati della carriera del giovane atleta britannico, tra dolore, riabilitazione e la determinazione necessaria per tornare a competere ai massimi livelli, proprio alla vigilia di una nuova stagione che vedrà ancora una volta Polignano a Mare tra le tappe più attese del circuito (quest’anno in programma dal 25 al 27 settembre).
“444 Days” racconta un percorso che va oltre il risultato sportivo. Dopo aver conquistato il titolo mondiale nel 2024 nonostante forti dolori alla schiena, Heslop è stato costretto a fermarsi per un’ernia del disco, affrontando un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione.
Il documentario ripercorre tutte le tappe di questo percorso: dall’operazione, ai primi mesi di recupero, fino al graduale ritorno all’allenamento. Un viaggio fatto di piccoli progressi quotidiani, dubbi e nuove consapevolezze, in cui il ritorno alle grandi altezze diventa un obiettivo da riconquistare passo dopo passo.
Il momento simbolico arriva quando Heslop torna a tuffarsi da 27 metri dopo 444 giorni, superando non solo la prova fisica, ma anche quella mentale legata al ritorno in gara.
Al centro del racconto non c’è solo l’atleta, ma anche la persona. “444 Days” mette in luce il ruolo fondamentale del suo team, della famiglia e di chi gli è stato accanto durante il periodo lontano dalle competizioni.
È una storia di resilienza e crescita, che mostra cosa significa fermarsi, rimettersi in discussione e costruire un nuovo equilibrio, con uno sguardo più consapevole sul proprio futuro sportivo.
L’uscita del documentario si inserisce nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione della Red Bull Cliff Diving World Series, che prenderà il via a maggio e che vedrà ancora una volta l’Italia protagonista con la tappa di Polignano a Mare, nel weekend dal 25 al 27 settembre.
Le spettacolari scogliere della costa pugliese rappresentano da anni uno degli appuntamenti più iconici del circuito: un palcoscenico naturale unico, capace di unire l’estetica del paesaggio alla spettacolarità della disciplina e di richiamare migliaia di appassionati.
In questo scenario, il ritorno di Heslop aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla stagione 2026: non solo la sfida per il titolo, ma anche il ritorno in gara di uno dei talenti più promettenti della disciplina, pronto a confrontarsi nuovamente con l’élite mondiale.
Il documentario “444 Days – The Long Way Back” debutta mercoledì 16 aprile su Red Bull TV alle 11:00. Nella stessa giornata sarà poi disponibile anche su YouTube, sul canale @redbullcliffdiving, a partire dalle 21:00.
La Red Bull Cliff Diving World Series è la competizione di tuffi dalle grandi altezze più selettiva al mondo. Riunisce i migliori atleti internazionali, chiamati a esibirsi da altezze di 27 metri per gli uomini e 21 metri per le donne, raggiungendo velocità superiori agli 85 km/h.
Giunta alla sua 17ª edizione, la World Series si svolge in location spettacolari in tutto il mondo, tra paesaggi naturali e scenari urbani iconici. Ogni tappa presenta caratteristiche uniche e mette alla prova precisione, controllo e forza mentale degli atleti.