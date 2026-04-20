Nba playoff: sorpresa Magic a Detroit, esordio ok per Celtics, Thunder e Spurs

20 Apr 2026 - 08:51

Tempo di playoff NBA e vanno in archivio le quattro partite rappresentanti gara-1 che mancavano all'appello. Al TD Garden di Boston i Celtics piegano Philadelphia 76ers, privi di Joel Embiid, per 123-91 dominando dall'inizio alla fine. Sono 25 i punti e 11 i rimbalzi per Jayson Tatum, 26 per Jaylen Brown, Per gli ospiti 21 punti di Tyrese Maxey. Nessun problema neanche per OKC, che dominano gara-1 contro i Phoenix Suns con il punteggio di 119-84. A Shai Gilgeous-Alexander sono sufficienti 25 punti con Jalen Williams che ne fa 22. Per i Suns 23 di Devin Booker. Nella notte Orlando piazza l'unica vittoria per 112-101 in trasferta del weekend, passando sul campo di Detroit con un quintetto che va doppia cifra. I Pistons subiscono l'undicesima sconfitta consecutiva in casa ai playoff (non vincono davanti al proprio pubblico dal lontano 2008). San Antonio non sbaglia in gara-1 con Portland. Guidata dai 35 punti di Victor Wembanyama all'esordio ai playoff vanno sull'1-0 con un 111-98 convincente. Per i Blazers doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi di Deni Avdija. Questi i risultati delle partite disputate nella notte: (Eastern Conference) Detroit Pistons (1)-Orlando Magic (8) 101-112; Boston Celtics (2)-Philadelphia 76ers (7) 123-91; (Western Conference) Oklahoma City Thunder (1)-Phoenix Suns (8) 119-84; San Antonio Spurs (2)-Portland Trail Blazers (7) 111-98. 

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