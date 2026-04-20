MotoGP, Vinales salta anche il GP di Jerez

20 Apr 2026 - 11:52
© Ufficio Stampa

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Niente gara di casa per Maverick Vinales. Dopo Austin, il pilota spagnolo sarà costretto a saltare anche il round di Jerez, prossima tappa del campionato di MotoGP. Vinales è ancora alle prese con il recupero dopo aver scoperto la presenza di una vite fuori sede alla spalla precedentemente operata. La sua Ktm, però, rimarrà ferma perché il team Tech3 non è riuscito a trovare un sostituto, visto che Pol Espargarò, designato a correre in Spagna, si è infortunato a una mano proprio nell'avvicinamento a Jerez.

“È ovviamente deludente non poter correre a Jerez questo fine settimana. È un evento importantissimo per me e la prima delle mie gare di casa in questa stagione. Conosco bene il mio corpo, però, e ora la priorità è recuperare al meglio e assicurarmi di tornare nelle migliori condizioni possibili per il resto della stagione. Tutto sta procedendo per il verso giusto e l'obiettivo è essere pronto per Le Mans”, le sue parole.

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