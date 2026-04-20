MotoGP, Vinales salta anche il GP di Jerez

“È ovviamente deludente non poter correre a Jerez questo fine settimana. È un evento importantissimo per me e la prima delle mie gare di casa in questa stagione. Conosco bene il mio corpo, però, e ora la priorità è recuperare al meglio e assicurarmi di tornare nelle migliori condizioni possibili per il resto della stagione. Tutto sta procedendo per il verso giusto e l'obiettivo è essere pronto per Le Mans”, le sue parole.