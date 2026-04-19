EA7 World Legends Padel Tour: Toni-Ceccarelli sono i re di New York

“Abbiamo disputato un grande torneo – sono le parole di Toni e Ceccarelli –, fin dal primo giorno abbiamo capito che le sensazioni erano buone. Abbiamo condotto partite molto intelligenti, e alla fine ci siamo qualificati per le Finals di Dubai. Il nostro obiettivo è molto chiaro fin da ora: vogliamo difendere con forza la vittoria ottenuta lo scorso anno nelle Finals di Miami, e laurearci di nuovo Campioni del Mondo dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR. Non sarà facile, ma siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre possibilità. Ormai il feeling in campo fra di noi è evidente. E adesso siamo sicuri di esserci, a Dubai…”.