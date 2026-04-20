Tennis, Paolini: "L'obiettivo è continuare a divertirmi in campo"

"Il mio obiettivo del 2026 è continuare a divertirmi in campo, è la cosa più importante per me, so che se entro con quella mentalità riesco a esprimermi al meglio, mi rende tranquilla e serena". Così, in una dichiarazione ai microfoni di Sky Sport a margine dei Laureus Awards, Jasmine Paolini è tornata sul suo inizio di stagione complicato. Nell'ultimo torneo disputato, a Stoccarda, l'azzurra ha perso nettamente al primo turno con la turca Zeynep Sonmez, numero 79 del ranking, abbandonandosi alle lacrime al termine di un punto durante il secondo set. "A volte ripenso al passato - ha concluso la toscana - ma diciamo che sono molto concentrata sul presente, sul cercare di migliorare per fare il risultato nel prossimo torneo".