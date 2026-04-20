Tennis, Musetti: "Alternativa a Sinner e Alcaraz? Ambizione c'è ma talento non basta"

20 Apr 2026 - 19:22

"Sto recuperando la forma fisica dopo gli infortuni, il grande obiettivo ora è Roma e poi Parigi che è il fulcro della stagione sulla terra rossa". Così Lorenzo Musetti ospite ai microfoni di Sky Sport a margine dei Laureus Award a Madrid. "Io alternativa a Sinner e Alcaraz? A inizio anno stavo trovando una continuità tale da potermi avvicinare a quei due 'marziani', poi gli infortuni mi hanno un po' rallentato. Ora le cose stanno andando meglio ma il talento da solo non basta, serve tanto sacrificio e lavoro ma l'ambizione c'è", ha aggiunto.

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