Tennis, Musetti: "Alternativa a Sinner e Alcaraz? Ambizione c'è ma talento non basta"

"Sto recuperando la forma fisica dopo gli infortuni, il grande obiettivo ora è Roma e poi Parigi che è il fulcro della stagione sulla terra rossa". Così Lorenzo Musetti ospite ai microfoni di Sky Sport a margine dei Laureus Award a Madrid. "Io alternativa a Sinner e Alcaraz? A inizio anno stavo trovando una continuità tale da potermi avvicinare a quei due 'marziani', poi gli infortuni mi hanno un po' rallentato. Ora le cose stanno andando meglio ma il talento da solo non basta, serve tanto sacrificio e lavoro ma l'ambizione c'è", ha aggiunto.