Atletica, il keniano Korir vince la Maratona di Boston con il record del percorso di 2h01'52

Il keniano John Korir ha vinto per il secondo anno consecutivo la Maratona di Boston, la più antica 42,197 km del mondo giunta alla sua centotrentesima edizione, con il tempo record per il percorso di 2h01'52 con cui ha nettamente preceduto sul traguardo il tanzaniano Felix Alphonce Simbu, campione del mondo a Tokyo 2025, secondo in 2h02'47 e l'altro keniano Benson Kipruto, già vincitore a sua volta nell'edizione del 2021, terzo in 2h02'50.