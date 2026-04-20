Atletica, il keniano Korir vince la Maratona di Boston con il record del percorso di 2h01'52
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Il keniano John Korir ha vinto per il secondo anno consecutivo la Maratona di Boston, la più antica 42,197 km del mondo giunta alla sua centotrentesima edizione, con il tempo record per il percorso di 2h01'52 con cui ha nettamente preceduto sul traguardo il tanzaniano Felix Alphonce Simbu, campione del mondo a Tokyo 2025, secondo in 2h02'47 e l'altro keniano Benson Kipruto, già vincitore a sua volta nell'edizione del 2021, terzo in 2h02'50.
Come nella prova maschile anche in quella femminile successo della vincitrice della passata stagione, l'altra keniana Lokedi, Sharon Lokedi con il tempo di 2h18'51 davanti alle connazionali Loice Chemnung, seconda in 2h19'35, e Mary Ngugi-Cooper terza in 2h20'07.
La Boston Marathon si è svolta come da tradizione nel Patriot’s Day, il terzo Lunedì del mese di Aprile, che commemora l’inizio della Guerra d’Indipendenza americana, partendo da Hopkinton e concludendosi in Copley Square.