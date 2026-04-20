De Giorgi: "Azzurri fuori da Mondiali? Da salentino dico che serve Conte"

"La situazione del calcio? Noi lo viviamo il mondo dello sport. Un riflessione che bisognerebbe fare è: la Bosnia potevamo batterla? Con quello che hai devi fare il massimo. Se le cose non vanno per anni qualcosa bisogna cambiare, magari con l'inserimento di giovani e qualcosa bisogna cambiare in una visione futura. Sono salentino e mi viene da dire Antonio Conte". Lo ha detto Ferdinando De Giorgi, coach dell'Italvolley, intervenendo all'anteprima della nona edizione del Festival dello sport di Trento, in programma dal 1 al 4 ottobre con l'organizzazione de La Gazzetta dello sport e Trentino Marketing, facendo riferimento all'esclusione dell'Italia dai Mondiali di calcio.