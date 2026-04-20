Alcaraz vince la sfida con Sinner ai Laureus: è lo spagnolo lo sportivo dell'anno

"È un onore incredibile vincere il premio Laureus nella categoria 'Sportivo dell'anno'. Come tennista, competo per titoli in campo, ma questa statuetta Laureus significa qualcosa di più, perché significa che sono stato riconosciuto tra i più grandi atleti del mondo, in tutte le discipline", ha detto Alcaraz dal palco. "Tre anni fa ho ricevuto il premio Laureus come 'Rivelazione dell'anno' a Parigi e ho incontrato uno dei miei idoli, Lionel Messi, che aveva vinto il premio come 'Sportivo dell'anno'. Quel giorno ho sognato di iscrivere il mio nome in quell'elenco di vincitori e oggi ci sono riuscito. Sto seguendo le orme di giganti come Messi, Federer, Djokovic, Usain Bolt e naturalmente il grande Rafa Nadal", ha proseguito Alcaraz, "ora capisco davvero perché questi premi significano così tanto per i migliori atleti del mondo".