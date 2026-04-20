Alcaraz vince la sfida con Sinner ai Laureus: è lo spagnolo lo sportivo dell'anno

Lo spagnolo premiato a Madrid: "Per Parigi cruciali i prossimi esami"

20 Apr 2026 - 20:59
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Carlos Alcaraz vince la sfida con Jannik Sinner ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport che si stanno tenendo per il terzo anno consecutivo a Madrid. Entrambi erano in nomination nella categoria 'Sportivo dell'anno' e il premio è stato assegnato allo spagnolo. Alcaraz ha vinto dopo un 2025 straordinario, coronato con il numero 1 al mondo nel circuito ATP. Lo scorso anno ha vinto due titoli del Grande Slam (Roland Garros e US Open), raggiungendo la finale a Wimbledon. A soli 22 anni, il tennista è diventato il più giovane vincitore del premio, succedendo nell'albo d'oro a leggende del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Alcaraz aveva già vinto il premio Laureus come 'Rivelazione dell'anno' nel 2023 e segue le orme dei 'Big Three' Roger Federer, Rafael Nadal, l'unico spagnolo ad aver vinto questo premio prima di lui, e Novak Djokovic

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"È un onore incredibile vincere il premio Laureus nella categoria 'Sportivo dell'anno'. Come tennista, competo per titoli in campo, ma questa statuetta Laureus significa qualcosa di più, perché significa che sono stato riconosciuto tra i più grandi atleti del mondo, in tutte le discipline", ha detto Alcaraz dal palco. "Tre anni fa ho ricevuto il premio Laureus come 'Rivelazione dell'anno' a Parigi e ho incontrato uno dei miei idoli, Lionel Messi, che aveva vinto il premio come 'Sportivo dell'anno'. Quel giorno ho sognato di iscrivere il mio nome in quell'elenco di vincitori e oggi ci sono riuscito. Sto seguendo le orme di giganti come Messi, Federer, Djokovic, Usain Bolt e naturalmente il grande Rafa Nadal", ha proseguito Alcaraz, "ora capisco davvero perché questi premi significano così tanto per i migliori atleti del mondo".

Alcaraz ha poi ringraziato Sinner: "Se non ci fossimo affrontati così tante volte in campo, motivandoci a vicenda nel migliorare le nostre prestazioni, non credo che nessuno dei due avrebbe raggiunto questi livelli". "Ho sempre sentito un forte legame con Laureus e con le parole ispiratrici del suo patron Nelson Mandela. Anch'io credo che lo sport possa cambiare il mondo. Anche dopo la notte dei premi, Laureus dimostra quanto lo sport possa essere potente nel dare opportunità ai giovani in tutto il mondo. Sapere che la mia storia può ispirare la prossima generazione mi rende orgoglioso, così come stringere tra le mani questa statuetta Laureus", ha concluso il campione.

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