Tennis: ranking Atp, Sinner sale a 82 settimane da n.1, Cobolli n.9

Salgono ad 82, con quella attuale, le settimane come numero 1 al mondo di Jannik Sinner, che resta davanti a tutti nel ranking ATP con i suoi 13.450 punti. Stabili anche Flavio Cobolli (n.9) e Lorenzo Musetti (n.15). Nel corso di questa settimana, il toscano tornerà in campo con Matteo Arnaldi (n.35, -2) nell'ATP 250 di Washington, mentre Luciano Darderi (n.23, -2) sarà in Messico per l'ATP 250 di Los Cabos. In totale restano otto in totale gli azzurri in Top 100. Anche più indietro, i movimenti sono pochi, ma grazie alla qualificazione nel main draw dell'ATP 250 di Kitzbuhel, Federico Cinà guadagna tre posizioni e sale al n.181. In Top 10, con la scadenza dei punti di Washington, perde momentaneamente terreno il campione uscente Alex De Minaur (n.6, -1), scalzato da Novak Djokovic che, senza giocare, torna n.5 (+2). Settima posizione per Daniil Medvedev (+1), che supera anche Ben Shelton (-2). Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 13.450 punti; 2 (=0). Alexander Zverev (GER) 8.480; 3 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 8.160; 4 (=0). Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.740; 5 (+2). Novak Djokovic (SRB) 3.760; 6 (-1). Alex de Minaur (AUS) 3.660; 7 (+1). Daniil Medvedev 3.620; 8 (-2). Ben Shelton (USA) 3.580; 9 (=0). Flavio Cobolli (ITA) 3.420; 10 (=0). Taylor Fritz (USA) 3.300.