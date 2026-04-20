Basket, Qual. Mondiali: Italia-Lituania il 5/7 alla Virtus Arena di Bologna

Prende forma la prima parte dell'estate 2026 della Nazionale Senior maschile. Gli Azzurri, in corsa per la qualificazione alla World Cup 2027, giocheranno ad inizio luglio le ultime due cruciali gare della prima fase degli European Qualifiers: dopo la trasferta in Islanda del 2 luglio, l'Italia affronterà la Lituania il 5 luglio alla Virtus Arena di BolognaFiere alle ore 20.00. In preparazione ai due match ufficiali, l'Italbasket sfiderà la Croazia il 24 giugno al PalaBigot di Gorizia alle ore 19.30 e la Slovenia il 27 giugno alla Zlatorog Arena di Celje alle ore 20.00. Per l'Italia, che dal 1947 ha giocato 40 partite a Bologna, si tratta della prima volta alla Virtus Arena, struttura inaugurata nel 2019 all'interno del quartiere fieristico, casa della Virtus Olidata Bologna in Serie A e in Eurolega e destinata ad essere rimpiazzata nei prossimi mesi da un impianto di capienza maggiore (circa 10.500 spettatori), anch'esso di proprietà di BolognaFiere.