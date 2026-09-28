L'appello di McEnroe ai tennisti: "Boicottate gli Slam e avrete più soldi"

Secondo l'ex stella statunitense "i giocatori dovrebbero essere partner nelle major"

28 Set 2026 - 16:58
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John McEnroe ha dichiarato che i tennisti dovrebbero boicottare i tornei del Grande Slam per ottenere una quota maggiore dei loro introiti. L'ex stella statunitense ha affermato che, sostenendo che la loro mancanza di controllo sia sui ricavi che sui propri calendari ha creato tensioni all'interno del tennis.
"I giocatori dovrebbero essere partner nelle major", ha detto McEnroe a un gruppo di giornalisti nel corso della Laver Cup di Londra. "Il fatto che non lo siano crea attrito: ricevono una parte troppo piccola dei ricavi. L'unico modo per riuscirci, a mio avviso, è boicottare una o due di queste", ha aggiunto. 

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