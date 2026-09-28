Tamberi: "In due settimane ho messo chili in maniera impressionante"

Il campione marchigiano: "Non so se sia la cosa giusta o no, ma per me funziona". La sua preparazione è tutt'altro che casuale

28 Set 2026 - 16:58
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"A due settimane esatte dalla fine della stagione agonistica il cambiamento è già impressionante". Con un lungo post social Gianmarco Tamberi ha pubblicato due foto che lo ritraggono decisamente diverso. Il campione marchigiano ha messo peso e poi, come di consueto, li perderà in pian piano per tornare al massimo nei momenti cruciali della stagione. Una dieta graduale ma aggressiva.

"Ormai da 15 anni a questa parte passo 10 mesi all'anno a fare sacrifici su sacrifici per rendere il mio corpo il più prestante possibile, e un intero mese a godermi la vita senza pensieri né sensi di colpa - ha scritto Tamberi -. Ogni dannato anno mi domando come sia possibile che io ci metta così tanto a perdere tutti quei chili e così poco a riprenderli tutti".

E ancora: "Non so se sia la cosa giusta o no, ma so che per me funziona. Mi consente di ricaricare, mi consente di vivere e di non pensare solo a inseguire grandi obiettivi, ma di godermi anche il viaggio. E, soprattutto, mi consente di tornare ogni anno da questa pausa con una gran voglia di rimettermi in gioco. P.S. So bene che i mesi in un anno sono 12 e non 11, ma uno è sempre destinato alla transizione, giusto per evitare traumi mentali irreparabili causati dal passaggio immediato dalla Nutella al petto di pollo".

Insomma i cambi di peso di Tamberi sono tutt'altro che casuali: ad esempio ha iniziato il percorso di preparazione alle Olimpiadi del 2024 con un peso di 82.5 kg fino ad arrivare ai 74 di Parigi. In mezzo i 76 degli Europei di Roma. Una scelta delicata e non per tutti, con degli specialisti che seguono attentamente Tamberi.   

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