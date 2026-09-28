MotoGp Giappone, Pirelli: "Sfida nuovo asfalto passa da mescole più morbide"

"Nella scorsa edizione del Gran Premio del Giappone, facendo leva sull'esperienza acquisita nel 2024, nostro anno di debutto, e sulle successive attività di sviluppo, avevamo introdotto in Moto2™ un'allocazione posteriore più orientata verso le mescole morbide, portando la supersoft SCX che ha ben interpretato il tracciato di Motegi che fino all'anno scorso presentava bassi livelli di grip e un'usura contenuta dei pneumatici". Così Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli in vista della tappa del motomondiale in Giappone, del prossimo weekend sul circuito di Motegi. "I riscontri ottenuti in pista, sia in termini di prestazione assoluta sia di costanza sulla distanza, hanno confermato la bontà di quella scelta. Per questo motivo, in assenza di elementi che suggerissero un cambio di direzione, abbiamo deciso di confermare anche quest'anno la stessa allocazione, con la supersoft SCX che si presenta, almeno sulla carta, come la soluzione di riferimento per il weekend", aggiunge Barbier. "L'aspetto più interessante da valutare sarà però rappresentato dal nuovo asfalto del Mobility Resort Motegi. Una superficie completamente rinnovata comporta inevitabilmente molte variabili e sarà quindi essenziale analizzarne fin dalle prime sessioni il livello di aderenza e il relativo impatto su usura e degrado. In funzione delle caratteristiche che emergeranno nel corso del fine settimana e delle condizioni climatiche, che a Motegi in questo periodo dell'anno possono essere particolarmente variabili, anche la soft SC0 potrebbe rivelarsi una scelta molto competitiva e offrire ai team un'ulteriore opzione strategica", conclude Barbier.