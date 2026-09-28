Milano Cortina, il conto delle opere sale a 3,62 miliardi

Secondo il report di Libera sono stati conclusi lavori per 890 milioni, meno di un quarto della spesa

28 Set 2026 - 16:11
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Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026 © Getty Images

Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026 © Getty Images

Sei mesi dopo la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano e Cortina, il conto del Piano delle opere è salito a 3,62 miliardi, in aumento del 2,4% (84,7 milioni) rispetto a dieci mesi fa e del 6,2% (210 milioni) rispetto a settembre 2024, la prima rilevazione possibile. Metà delle opere è stata conclusa, ma di quasi un terzo non c'è ancora il cantiere. Lo afferma un report realizzato da Libera con venti associazioni della rete civica Open Olympics 2026, dal titolo "All'indomani dei Giochi: cinque indicazioni civiche per una piena ed effettiva trasparenza e rendicontabilità dei grandi eventi". Il report prende in considerazione 98 opere mappate da Simico sul portale Open Milano Cortina 2026. Diciannove hanno subito un incremento di costo, toccando il valore massimo con la riqualificazione stradale Busto Arsizio/Gallarate/Cardano, il cui importo è quasi raddoppiato (+49 milioni, +87%). Le opere concluse coprono meno di un quarto della spesa complessiva: 890 milioni. Oltre tre quarti delle risorse è riferito a interventi non ancora terminati: per l'esattezza, 630 milioni riguardano opere in fase di esecuzione e 2,1 miliardi progetti in fase di gara o progettazione. Tra ottobre 2025 e agosto 2026 è stata posticipata la data di fine lavori di 48 opere su 98 e l'ultimo cantiere che si chiuderà il 29 dicembre 2033. Rispetto alla prima rilevazione del portale, oltre quattro opere su cinque (81,8%) registrano ritardi rispetto alle stime iniziali, con uno slittamento mediano di 219 giorni. I rincari registrati nel corso dell'anno sono guidati dalla Lombardia (+50 milioni), seguita da Trentino (+17,2 milioni), Veneto (+15,5 milioni) e Bolzano (+2 milioni). Il report prende in considerazione anche il bilancio della Fondazione Milano Cortina, il cui deficit patrimoniale cumulato al 2025 tocca quota 176,5 milioni (in aumento di 39,1 milioni nel corso dell'anno passato), con debiti pari a 1,02 miliardi a fronte di 365,8 milioni di crediti. 

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