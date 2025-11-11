The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

La rinascita del pugilato italiano tra emozioni, musica e gloria
Milano, 10 novembre 2025 – Non è stata solo una notte di grande pugilato quella vissuta sabato 8 novembre all’Allianz Cloud di Milano. L’undicesimo capitolo di TAF – The Art of Fighting, andato in scena in una delle arene indoor dall’heritage sportivo più ricco d’Italia, ha regalato uno spettacolo indimenticabile con un mix di sport, musica ed emozioni, aggiungendo un nuovo tassello al successo del progetto ideato da Edoardo Germani per rilanciare la boxe professionistica in Italia.
Davanti a una cornice di pubblico caldissima, gli otto match professionistici, di cui tre con titoli in palio, hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo round, in una serata adrenalinica che ha unito agonismo, spettacolo e valori autentici.
Venendo ai risultati, nel main event, Dario Morello si impone su Faton Vukshinaj per decisione unanime alla fine di un match teso, in cui il pugile di casa ha dovuto anche subire un contestato conteggio. Un episodio che, per sua stessa ammissione, lo ha innervosito e deconcentrato: la sua incredibile resilienza gli ha però permesso di non scomporsi e di tenere duro, mettendo a segno i colpi decisivi per convincere tutti i giudici e, infine, laurearsi campione EBU Silver dei pesi Medi.
Nel co-main event, Jonathan Kogasso ha sfoggiato la sua abituale classe ed eleganza, mettendo più volte in difficoltà uno stoico Brandon Deslaurier, che con grande esperienza ha resistito fino alla fine ed è stato sconfitto ai punti. Ora Kogasso attende la chance europea nei pesi Massimi Leggeri, subordinata però al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Subito prima, Francesco Paparo è stato protagonista di un’altra performance brillante contro un agguerrito Catalin Ionescu, confermandosi campione italiano dei pesi Superpiuma per KO tecnico al sesto round. Paparo è già stato nominato sfidante al titolo EBU Silver dei Superpiuma contro lo spagnolo Juanfe Gomez (15-2, un pareggio); data e luogo sono da definirsi.
Una prova assolutamente dominante è stata quella di Mohamed Elmaghraby, che ha vinto per KO tecnico contro un pur combattivo Davide De Lellis, che però nulla ha potuto contro i potenti colpi del pugile italo-egiziano, che tra le ovazioni del pubblico si è così assicurato il titolo vacante di campione italiano dei Mediomassimi.
Il peso Superwelter Paolo Bologna ha sconfitto ai punti Jonny Zeze, subentrato all’indisponibile Nicholas Esposito con pochissimo preavviso. Le variabili in questo match sono state davvero molte, con il subentrante Zeze che ha dato filo da torcere a un Bologna a sua volta reduce da un infortunio, ma comunque capace di assicurarsi la vittoria, trascinato da un rumoroso tifo toscano sugli spalti. L’atleta fiorentino, dal ring, ha poi rinnovato la sfida a Esposito, confermando di volersi misurare con lui il prima possibile.
Ha regalato spettacolo Christian Mazzon, che ha battuto un audace Francesco Russo per KO tecnico al terzo round, diventando così sfidante ufficiale al titolo italiano dei pesi Medi. Al momento, il suo avversario sarebbe Francesco Faraoni (8-0).
Nei match di apertura, Paul Amefiam ha poi sconfitto Inoussa Nonkane ai punti pesi Mediomassimi, mentre Simone Brusa ha fatto lo stesso contro Gianluca Merone nei pesi Medi.
Accanto al lato sportivo, TAF 11 ha tenuto fede all’intento degli organizzatori di non fermarsi all’evento pugilistico, offrendo al pubblico un’esperienza d’intrattenimento a 360 gradi. Vera e propria “gemma” del programma è stata l’esibizione live di Artie 5ive, che, con la sua energia, ha infiammato l’Allianz Cloud. Ma non solo: la contaminazione tra sport e spettacolo è arrivata fino al ring, con ospiti d’eccezione come Lazza, Jake La Furia, Emis Killa, Serena Brancale, Manuelito Hell Raton, Rhove, Alessia Lanza, sugli spalti Ensi e Nerone, alcuni dei quali sono stati chiamati all’inedito ruolo di accompagnatori dei pugili all’ingresso nell’arena e poi nella camminata verso il quadrato.
Sotto la regia di TAF, l’Allianz Cloud si è così trasformato in un ponte che unisce tradizione e innovazione, offrendo l’occasione di risvegliare l’interesse per la scena pugilistica italiana, da Milano all’Europa, con lo sguardo rivolto al mondo intero. Sul ring di una delle arene più storiche dello sport milanese è andata in scena una serata ricca di emozioni, colpi di scena e vittorie spettacolari, in una cornice di pubblico caldissima, con un tifo sfegatato e incessante da parte delle circa 5000 persone presenti.
La differita su Canale 20 di Mediaset dalle ore 23:30 della sera stessa ha confermato il ritorno della grande boxe in chiaro, segnando un altro precedente importante nella sinergia tra il pugilato italiano di alto livello e una copertura televisiva prestigiosa.
Edoardo Germani, Founder di TAF, non nasconde la soddisfazione e l’ambizione: «Stiamo riportando la boxe dove merita, il pubblico ci sta premiando per la qualità, l’impegno e la visione. È il momento di alzare ulteriormente l’asticella: sabato 6 dicembre sbarchiamo a Roma per la prima volta. E un domani arriveremo a riempire San Siro». Non è poi mancata la gratitudine per le “radici profonde” del progetto The Art of Fighting, nella persona del Maestro Benemerito Antonio Leva, mancato di recente. A lui lo stesso Germani, dal ring, nel cuore della serata, ha dedicato queste parole: «Mi hai insegnato i valori del pugilato, ad avere una mentalità vincente, costruita con il duro lavoro, e a non temere nessuno. Se TAF esiste, è grazie a te».
Il conto alla rovescia per il prossimo capitolo di The Art of Fighting è già iniziato: l’appuntamento è per sabato 6 dicembre, in uno storico esordio a Roma, in collaborazione con la De Carolis Promotions. La serata, chiamata Eterna in onore della capitale, andrà in scena al PalaTiziano. Nel main event si sfideranno Mauro Forte (21-1, un pareggio) e Salvatore Contino (10-0) per il titolo EBU Silver dei pesi Gallo.