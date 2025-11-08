Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Rugby

Nations Series, Italia supera Australia 26-19

08 Nov 2025 - 21:05
14 foto

Si è chiusa con un trionfo che sa di impresa la sfida del Bluenergy Stadium di Udine, dove l'Italia di Quesada ha battuto 26-19 l'Australia nel primo test match delle Quilter Nations Series 2025. Una vittoria costruita con ordine, difesa e grande lucidità, contro un avversario tradizionalmente superiore ma oggi costretto a inseguire. Avvio intenso e subito pragmatico per gli azzurri, avanti 6-0 grazie ai piazzati di Garbisi e a una disciplina quasi perfetta. I Wallabies reagiscono con le mete di Faessler e Bell (9-12 all'intervallo), ma l'Italia resta dentro la partita con carattere. Nella ripresa arriva la parità (12-12), poi l'Australia segna con Gordon — tra le proteste per un evidente in avanti — ma la risposta azzurra è travolgente: mete di Lynagh e Monty Ioane per il sorpasso e la festa finale. Gli ultimi minuti sono un assedio australiano, ma la difesa italiana — guidata dai fratelli Cannone e da un immenso Ruzza — tiene in piedi il risultato fino al fischio finale. Udine esplode, e l'Italia scrive un'altra pagina indimenticabile della sua storia ovale.

Ultimi video

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

01:28
MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

01:14
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

01:40
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS GRUPPO MCH

Le suggestive immagini del blue carpet di Torino

01:58
Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

01:02
Bologna: "Farò la guerra sul ring"

Bologna: "Farò la guerra sul ring"

01:48
Morello: "È la notte della mia carriera"

Morello: "È la notte della mia carriera"

01:02
Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

01:32
Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

00:33
Tabanelli infortunata

Tabanelli infortunata

01:21
"Al limite con..."

"Al limite con..."

01:48
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots