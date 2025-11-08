Nations Series, Italia supera Australia 26-19

Si è chiusa con un trionfo che sa di impresa la sfida del Bluenergy Stadium di Udine, dove l'Italia di Quesada ha battuto 26-19 l'Australia nel primo test match delle Quilter Nations Series 2025. Una vittoria costruita con ordine, difesa e grande lucidità, contro un avversario tradizionalmente superiore ma oggi costretto a inseguire. Avvio intenso e subito pragmatico per gli azzurri, avanti 6-0 grazie ai piazzati di Garbisi e a una disciplina quasi perfetta. I Wallabies reagiscono con le mete di Faessler e Bell (9-12 all'intervallo), ma l'Italia resta dentro la partita con carattere. Nella ripresa arriva la parità (12-12), poi l'Australia segna con Gordon — tra le proteste per un evidente in avanti — ma la risposta azzurra è travolgente: mete di Lynagh e Monty Ioane per il sorpasso e la festa finale. Gli ultimi minuti sono un assedio australiano, ma la difesa italiana — guidata dai fratelli Cannone e da un immenso Ruzza — tiene in piedi il risultato fino al fischio finale. Udine esplode, e l'Italia scrive un'altra pagina indimenticabile della sua storia ovale.