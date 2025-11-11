Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

ATP Finals, Lo Russo: "C'è entusiasmo per come sono organizzate"

11 Nov 2025 - 15:38
© Getty Images

© Getty Images

"L'organizzazione delle Atp Finals ogni anno è cresciuta, quest'anno è davvero straordinaria. Io sto incontrando tante persone, tutte entusiaste di come l'evento è organizzato". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ieri sera ha assistito all'Inalpi Arena alla partita di Jannik Sinner. "Per Torino - aggiunge - l'avere creduto in questo evento e avere costruito in tante parti della città molte iniziative legate all'evento fa la differenza e siamo davvero contenti. I bilanci li faremo alla fine di questa quinta edizione, ma per il momento i commenti che ricevo sono tutti straordinariamente entusiasti, soprattutto sulla nostra capacità organizzativa. E ovviamente - conclude - siamo entusiasti dei risultati sportivi dei nostri tennisti, a cui facciamo un grande in bocca al lupo". 

Ultimi video

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

02:45
ATHLETICON PALMISANO DICH

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

02:34
ATHLETICON OSAKUE DICH

Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

01:56
ATHLETICON FABBRI DICH

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

01:34
DICH MUSETTI POST FRITZ DICH

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

01:19
DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

01:48
Volley, Verona perde

Volley, Verona perde

00:08
jones

Marion Jones shock: riesce a fatica a scendere le scale

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

I più visti di Altri Sport

MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:38
ATP Finals, Lo Russo: "C'è entusiasmo per come sono organizzate"
14:30
Atletica: doping, 45 mesi di stop per velocista Bracy-Williams
13:30
Golf, nasce il Rory McIlroy Award
12:05
ATP Finals: sostenibilità e tecnologia per un torneo più green
12:00
Il sindaco Sala annuncia: "Le Atp Finals potranno arrivare a Milano, ecco dove"