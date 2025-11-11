Golf, nasce il Rory McIlroy Award

Il DP World Tour ha annunciato l'istituzione del Rory McIlroy Award, un nuovo riconoscimento annuale intitolato al campione nordirlandese, primo europeo della storia a completare il Career Grand Slam. Il premio sarà assegnato, a partire dal 2026, al giocatore del circuito che otterrà le migliori prestazioni complessive nei quattro Major della stagione — Masters Tournament, US PGA Championship, US Open e The Open — in base ai punti Race to Dubai accumulati. La creazione del trofeo è stata ufficializzata al DP World Tour Championship di Dubai, evento conclusivo della stagione 2025, dove McIlroy è in corsa per il suo settimo titolo nella Race to Dubai. "Avere qualcosa che porta il mio nome è un grande onore e mi riempie d'orgoglio", ha detto McIlroy. "Spero che questo premio ispiri altri giocatori del DP World Tour a inseguire i propri sogni e a credere che tutto sia possibile". Il CEO del DP World Tour, Guy Kinnings, ha spiegato che il nuovo riconoscimento rappresenta "un'eredità permanente" per celebrare l'impresa storica del campione, "un modello per le future generazioni di golfisti". Il Rory McIlroy Award si aggiunge ai quattro premi già esistenti del Tour europeo dedicati a grandi figure del golf: Seve Ballesteros, Harry Vardon, Sir Henry Cotton e John Jacobs.