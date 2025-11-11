Break dance, doppietta giapponese e Italia protagonista al Red Bull BC One World Final 2025 di Tokyo

Protagonisti di una prestazione collettiva di alto livello, che ha confermato la crescita della scena italiana, sono stati il ravennate Simone Arasi (B-Boy Jet Leg) approdato a Tokyo come wildcard e il genovese Stefano Beltrame, alias B-Boy Pesto, che con il suo stile potente e originale è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale, regalando all’Italia un risultato di assoluto prestigio. Con loro anche Antilai Sandrini (B-Girl Anti), detentrice del titolo italiano 2025, che purtroppo non ha superato le fasi di preselezione e non ha perciò potuto competere sul Cypher della Finale Mondiale. La serata ha suggellato la 22ª edizione del Red Bull BC One, che per la terza volta si è concluso in Giappone, confermando Tokyo come polo globale della cultura street. Oltre all’emozione per le battle, la finale ha unito danza, musica e spettacolo in una narrazione che ha reso omaggio all’essenza più autentica del breaking: sfida, libertà e comunità. Tra i momenti più intensi, le esibizioni speciali dei Red Bull BC One All Stars e la partecipazione di leggende della scena mondiale, che hanno infiammato il pubblico e i milioni di spettatori collegati da tutto il mondo.