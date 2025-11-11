Atletica: doping, 45 mesi di stop per velocista Bracy-Williams

Lo sprinter americano Marvin Bracy-Williams dovrà stare lontano dalla pista a lungo. Medaglia d'argento nei 100 metri ai mondiali di atletica del 2022, il velocista è stato sospeso per 45 mesi dall'agenzia antidoping degli Stati Uniti per una doppia violazione delle norme. Bracy-Williams è risultato positivo al testosterone per la prima volta in un test del febbraio 2024. Dopo aver tentato di ostacolare le indagini, il velocista ha successivamente ammesso di essere ricorso al doping e ha collaborato con le autorità e questo gli ha consentito uno sconto di pena (21 mesi). Ma gli è stata inflitta anche una sospensione aggiuntiva di 24 mesi perché per tre volte tra ottobre 2023 e giugno 2024 non si è reso reperibile ai controlli. Bracy-Williams potrà tornare a gareggiare a fine 2027.