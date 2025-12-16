Logo SportMediaset

Tennis, l'Atp introduce norma anticalore: possibili stop agli incontri

16 Dic 2025 - 15:01

Una regola anticalore: dopo le polemiche della scorsa stagione, l'Atp inserisce per il 2026 una norma che puo' portare fino allo stop degli incontri, se temperatura, umidita' e vento superano i limiti stabiliti. L'associazione dei tennisti professionisti ha infatti annunciato l'introduzione di un protocollo sul caldo estremo, a seguito delle critiche ricevute da alcuni tornei di questa stagione. La regola è già in vigore nel circuito WTA femminile. "Volete che un giocatore muoia in campo?", aveva chiesto il danese Holger Rune a ottobre, in difficoltà al torneo di Shanghai, dove le temperature hanno superato i 30 gradi con livelli di umidità superiori all'80%. Ora, "per rafforzare la tutela dei giocatori che gareggiano in condizioni estreme", un concorrente potrà richiedere una pausa di dieci minuti durante il terzo set per rinfrescarsi se l'indice WBGT, che tiene conto di temperatura, umidità e vento, raggiunge 30,1 durante i primi due set, secondo l'ATP. La partita verrà sospesa se questo indice supera 32,2. La nuova regola, sottolinea l'Atp, mira a "proteggere la salute dei giocatori", ma anche a "migliorare le condizioni per spettatori, arbitri, raccattapalle e il team organizzativo del torneo". Finora, le decisioni relative alle condizioni di gioco legate al meteo, e in particolare al caldo, erano di competenza del supervisore del torneo, in consultazione con i team medici e gli organizzatori locali. La stagione Atp 2026 inizia il 2 gennaio in Australia con la United Cup (torneo a squadre nazionali), mentre i primi tornei di singolare sono previsti per il 5 gennaio a Brisbane, in Australia, e a Hong Kong. 

