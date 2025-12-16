Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Cricket: Australia e Inghilterra con lutto al braccio per vittime Bondi Beach

16 Dic 2025 - 16:05

I giocatori di cricket di Australia e Inghilterra indosseranno fasce nere al braccio e le bandiere dell'Adelaide Oval saranno esposte a mezz'asta mercoledì in un omaggio alle vittime della sparatoria di Bondi Beach. Domenica sera, due uomini armati hanno ucciso 15 persone e ne hanno ferite decine sulla spiaggia simbolo di Sydney. Il loro obiettivo erano principalmente membri della comunità ebraica di Sydney che celebravano l'inizio della festa dell'Hannukah, in quello che le autorità hanno definito un atto di terrorismo antisemita. Cricket Australia ha dichiarato martedì che il veterano cantante folk australiano John Williamson si unirà al tributo alle vittime all'inizio del terzo test di mercoledì della serie, in cui l'Australia è in vantaggio per 2-0 sulla formazione inglese.

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:05
Cricket: Australia e Inghilterra con lutto al braccio per vittime Bondi Beach
15:01
Tennis, l'Atp introduce norma anticalore: possibili stop agli incontri
14:05
Tennis, Djokovic al torneo di Adelaide in vista degli Australian Open
13:08
La Coelmo Napoli City Half Marathon farà correre i detenuti
12:02
Milano-Cortina, Simico: "Report Libera certifica trasparenza nostro lavoro"