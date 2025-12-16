Cricket: Australia e Inghilterra con lutto al braccio per vittime Bondi Beach

I giocatori di cricket di Australia e Inghilterra indosseranno fasce nere al braccio e le bandiere dell'Adelaide Oval saranno esposte a mezz'asta mercoledì in un omaggio alle vittime della sparatoria di Bondi Beach. Domenica sera, due uomini armati hanno ucciso 15 persone e ne hanno ferite decine sulla spiaggia simbolo di Sydney. Il loro obiettivo erano principalmente membri della comunità ebraica di Sydney che celebravano l'inizio della festa dell'Hannukah, in quello che le autorità hanno definito un atto di terrorismo antisemita. Cricket Australia ha dichiarato martedì che il veterano cantante folk australiano John Williamson si unirà al tributo alle vittime all'inizio del terzo test di mercoledì della serie, in cui l'Australia è in vantaggio per 2-0 sulla formazione inglese.