Tennis, Djokovic al torneo di Adelaide in vista degli Australian Open

Altro che ritiro, Novak Djokovic non ha alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo ed è pronto a iniziare la stagione 2026 dall'Australia. Il campione serbo, infatti, si è iscritto al torneo ATP 250 di Adelaide (12-17 gennaio) per prepararsi agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in programma dal 18 gennaio al 1 febbraio. Il 38enne serbo, numero 4 del mondo, ha giocato e vinto il torneo di Adelaide due volte in carriera nel 2007 e nel 2023. In tabellone con Djokovic attesi anche, tra gli altri, Jack Draper, João Fonseca, Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas. Djokovic non ha ancora perso la speranza di vincere il suo 25° titolo del Grande Slam, in Australia andrà a caccia della undicesima vittoria per provare a spezzare il nuovo regno di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vincitori degli ultimi otto tornei major.