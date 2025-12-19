Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, l'annuncio del 40enne Wawrinka: "Mi ritirerò a fine 2026"

19 Dic 2025 - 20:28

Stan Wawrinka, 40 anni, ha annunciato che si ritirerà alla fine della stagione 2026. "Ogni libro ha bisogno di una conclusione. È ora di scrivere l'ultimo capitolo della mia carriera da tennista professionista - ha scritto sui social il tennista elvetico, tre volte vincitore di uno Slam -. Il 2026 sarà il mio ultimo anno nel tour. Voglio ancora superare i miei limiti e concludere la mia carriera nel migliore dei modi". Stan Wawrinka ha vinto l'Australian Open nel 2014, il Roland Garros nel 2015 e l'US Open nel 2016, in un contesto di dominio del trio Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, e ha conquistato in totale 16 titoli Atp, l'ultimo dei quali a Ginevra, nel 2017. All'apice della sua carriera, è stato il n.3 del mondo nel gennaio 2014 e attualmente occupa il 157/o posto del ranking. Secondo l'ATP, dovrebbe arrivare a Perth all'inizio di gennaio per iniziare la sua ultima stagione.

Ultimi video

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

I più visti di Altri Sport

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:28
Tennis, l'annuncio del 40enne Wawrinka: "Mi ritirerò a fine 2026"
20:20
Milano-Cortina: nasce l'Hub Laureus Italia, incontri e talk dall'11 al 13 febbraio
19:10
Skeleton, Cdm: Bagnis sesto in gara1 a Sigulda, vince Weston
18:35
Il Coni in Vaticano, collaborazione su inclusione e impegno alla pace
17:05
Sci, Cdm: Goggia veloce nella seconda prova discesa Val d'Isere