Tennis, l'annuncio del 40enne Wawrinka: "Mi ritirerò a fine 2026"

Stan Wawrinka, 40 anni, ha annunciato che si ritirerà alla fine della stagione 2026. "Ogni libro ha bisogno di una conclusione. È ora di scrivere l'ultimo capitolo della mia carriera da tennista professionista - ha scritto sui social il tennista elvetico, tre volte vincitore di uno Slam -. Il 2026 sarà il mio ultimo anno nel tour. Voglio ancora superare i miei limiti e concludere la mia carriera nel migliore dei modi". Stan Wawrinka ha vinto l'Australian Open nel 2014, il Roland Garros nel 2015 e l'US Open nel 2016, in un contesto di dominio del trio Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, e ha conquistato in totale 16 titoli Atp, l'ultimo dei quali a Ginevra, nel 2017. All'apice della sua carriera, è stato il n.3 del mondo nel gennaio 2014 e attualmente occupa il 157/o posto del ranking. Secondo l'ATP, dovrebbe arrivare a Perth all'inizio di gennaio per iniziare la sua ultima stagione.