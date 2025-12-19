Logo SportMediaset

Milano-Cortina: nasce l'Hub Laureus Italia, incontri e talk dall'11 al 13 febbraio

19 Dic 2025 - 20:20

Fondazione Laureus Italia inaugura il suo Hub dall'11 al 13 febbraio presso l'Amico Charly di Milano, partner storico della Fondazione. L'iniziativa si inserisce nel Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e rappresenta un'occasione unica per condividere e promuovere la missione che guida Laureus da 25 anni: utilizzare lo sport come catalizzatore di cambiamento sociale e come strumento educativo e inclusivo. Durante le tre giornate, panel, workshop, laboratori e tavole rotonde affronteranno tre macrotemi principali. Sport contro gli stereotipi di genere: body confidence, barriere culturali e ruolo delle allenatrici e dirigenti. Centri sportivi di comunità: lo sport come luogo di crescita per giovani a rischio di esclusione, con focus su leadership e comunicazione. Il metodo Laureus: il profilo dell'allenatore inclusivo, l'adattamento educativo per fasce d'età e l'attenzione verso lo sport integrato e paralimpico. Il progetto 'Sport for Good' di Laureus Italia è già parte integrante del Programma Education Gen26 e ha visto collaborazioni di rilievo, come SC:ORE, iniziativa con Nazioni Unite e CIO per prevenire violenza e devianza giovanile attraverso lo sport. L'Hub rappresenta un ulteriore passo per dare risalto ai valori Olimpici e Paralimpici e consolidare la sinergia tra Fondazione Laureus e Fondazione Milano Cortina 2026. 

"L'Hub Laureus rappresenta la naturale evoluzione di una collaborazione che negli ultimi mesi si è tradotta in numerose attività concrete e di grande impatto - ha sottolineato Domenico De Maio, Education and Culture Director di Milano Cortina 2026 - La sinergia tra Fondazione Laureus Italia e Fondazione Milano Cortina 2026 dimostra come, unendo competenze e visioni, sia possibile costruire percorsi educativi e culturali solidi, capaci di ispirare le nuove generazioni e di valorizzare i valori Olimpici e Paralimpici attraverso lo sport". 

