Milano-Cortina: nasce l'Hub Laureus Italia, incontri e talk dall'11 al 13 febbraio

Fondazione Laureus Italia inaugura il suo Hub dall'11 al 13 febbraio presso l'Amico Charly di Milano, partner storico della Fondazione. L'iniziativa si inserisce nel Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e rappresenta un'occasione unica per condividere e promuovere la missione che guida Laureus da 25 anni: utilizzare lo sport come catalizzatore di cambiamento sociale e come strumento educativo e inclusivo. Durante le tre giornate, panel, workshop, laboratori e tavole rotonde affronteranno tre macrotemi principali. Sport contro gli stereotipi di genere: body confidence, barriere culturali e ruolo delle allenatrici e dirigenti. Centri sportivi di comunità: lo sport come luogo di crescita per giovani a rischio di esclusione, con focus su leadership e comunicazione. Il metodo Laureus: il profilo dell'allenatore inclusivo, l'adattamento educativo per fasce d'età e l'attenzione verso lo sport integrato e paralimpico. Il progetto 'Sport for Good' di Laureus Italia è già parte integrante del Programma Education Gen26 e ha visto collaborazioni di rilievo, come SC:ORE, iniziativa con Nazioni Unite e CIO per prevenire violenza e devianza giovanile attraverso lo sport. L'Hub rappresenta un ulteriore passo per dare risalto ai valori Olimpici e Paralimpici e consolidare la sinergia tra Fondazione Laureus e Fondazione Milano Cortina 2026.