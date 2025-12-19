Rugby, Hollie Davidson prima donna a dirigere il Sei Nazioni

Hollie Davidson scrive un'altra pagina di storia del rugby. La trentatreenne scozzese sarà la prima donna ad arbitrare una partita del Torneo Sei Nazioni maschile: il 14 febbraio 2026 dirigerà Irlanda-Italia all'Aviva Stadium di Dublino, match valido per la seconda giornata. Nominata Arbitro dell'Anno 2025 da World Rugby, Davidson è ormai una figura di riferimento a livello internazionale. Ex giocatrice fermata dagli infortuni, ha intrapreso la carriera arbitrale diventando nel 2017 la prima professionista a tempo pieno della Scottish Rugby Union. Negli ultimi anni ha collezionato una serie di primati, fino alla finale europea maschile di Challenge Cup nel 2025, confermandosi come una delle protagoniste del rugby mondiale.