Il Coni in Vaticano, collaborazione su inclusione e impegno alla pace

Il Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha accolto in Vaticano Luciano Buonfiglio, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), e Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), in due distinti incontri martedì 16 e giovedì 18 dicembre. Lo rende noto lo stesso Dicastero della Cultura e dell'Educazione. "Hanno partecipato agli incontri - si legge in una nota - il vescovo Paul Tighe, segretario del Dicastero, con l'officiale don Miguel Fraga Cardoso, e Giampaolo Mattei, Presidente di Athletica Vaticana, l'organismo sportivo ufficiale della Santa Sede. Anche nella prospettiva delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, è stata avviata una collaborazione diretta nel campo educativo e per l'inclusione, con un particolare impegno per la pace, secondo la linea proposta dal Magistero del Santo Padre Leone XIV".