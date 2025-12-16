'Riqualifichiamo', progetto per spazi sportivi più sicuri e inclusivi

Restituire alla comunità toscana spazi sportivi pubblici rinnovati, sicuri e pienamente fruibili per tutte le età e discipline. Questo l'obiettivo di 'Riqualifichiamo', progetto triennale nato dalla sinergia tra Pistoia basket, istituzioni e aziende partner. L'iniziativa, che prende il via dalla provincia di Pistoia, si allargherà su scala regionale, puntando a coprire tutte le province della Toscana con interventi di riqualificazione strutturale e di finitura su playground e aree pubbliche. Le prime tappe prevedono interventi a Firenze e Arezzo entro il 2026. La finalità è valorizzare l'aspetto sociale, oltre che sportivo, delle aree. Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket, in occasione oggi della presentazione del progetto, ha sottolineato l'ampio respiro dell'iniziativa: "Un progetto di grande valenza sociale, perché riguarda grandi e piccini, e multisport, in quanto verranno riqualificati i playground non solo ed esclusivamente a beneficio del basket: vi si potrà giocare anche a pallavolo, calcio e quant'altro". Il sindaco facente funzioni di Pistoia, Anna Maria Celesti, ha evidenziato l'impatto sul tessuto sociale: "Saranno riqualificati non solo gli spazi sportivi ma anche le aree attigue, penso alle panchine piuttosto che agli alberi adeguati, così da far sì che ci possa essere veramente quell'incontro intergenerazionale tra i nonni e genitori che portano i propri figli o i propri nipoti a giocare". Anche il Comune di Arezzo è pronto ad accogliere l'iniziativa: l'assessore allo sport, Federico Scapecchi, ha dichiarato che "quando si investe sullo sport si investe anche sul sociale. Noi, ad Arezzo, abbiamo già in mente alcune location che potrebbero essere oggetto di questa riqualificazione". Tra i partner Nicola Ciulini, amministratore di Estra, ha confermato il sostegno: "È proprio per progetti come questo, per lo spirito che c'è nello sport, che Estra ha deciso di investire nello stare accanto alle società sportive". Adamo Ascari, ad di Conad Nord Ovest, ha specificato l'impegno: "Il progetto ci ha subito colpito, proprio per la valenza sociale che ha sul territorio, in quanto riqualificare aree a favore dei giovani è importante. Per questo abbiamo voluto essere anche noi della partita: ne andremo a realizzare quattro, di cui tre a Pistoia, dov'è la nostra sede, e uno a Firenze".