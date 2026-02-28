Tennis: Jannik Sinner a Indian Wells, primo allenamento in California

È iniziata ufficialmente la trasferta americana di Jannik Sinner, l'azzurro torna a giocare i due torneo Masters 1000 di Indian Wells e Miami dopo averli saltati l'anno scorso per la sospensione per il caso clostebol. Come si vede sui social, Sinner ha già svolto il primo allenamento sul cemento della cittadina californiana, alle porte di Los Angeles, dove si svolgerà dal 4 al 15 marzo il primo Masters 1000 della stagione maschile.